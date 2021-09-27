Facebook приостановил разработку Instagram для детей

Компания Facebook приостановила работу над приложением Instagram Kids. Эта версия соцсети должна была быть предназначена для детей младше 13 лет.

О приостановке работы над проектом заявил глава Instagram Адам Моссери. Он подчеркнул, что разработчики продолжают считать, что формирование подобной среды было необходимым, однако создание приложения все же поставили на паузу, сообщил ТАСС.

«Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта», — пояснил Моссери.

По его мнению, оптимальным вариантом было бы разрешить детям до 13 лет пользоваться Instagram Kids, чем с помощью приложения по контролю пытаться следить, не пользуются ли они обычной версией этой соцсети. В то же время он заверил, что Facebook будет продолжать работать над функциями, которые позволят родителям следить за аккаунтами детей в стандартном Instagram.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о результатах внутренних исследований Facebook, которые показали, что Instagram может оказывать губительное воздействие на психику подростков, формируя у них комплексы неполноценности.