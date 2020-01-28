Facebook посоветовал сотрудникам отложить поездки в Китай из-за коронавируса

По информации «Газеты.ru», новые правила начали действовать в понедельник 27 января. По ним всем, кто работает в Facebook, необходимо предварительно запрашивать у начальства разрешение на поездку в Китай.

Сотрудникам, которые недавно приехали из КНР или еще находятся там, порекомендовали работать удаленно.

Руководство Facebook отказалось от комментариев по этому вопросу.