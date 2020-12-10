Facebook посчитала иски властей США «пересмотром истории»

Компания Facebook отреагировала на иски Федеральной торговой комиссии (ФТК) США и генпрокуроров 46 штатов. Речь идет о нарушении антимонопольного законодательства. Корпорация назвала требования в свой адрес «пересмотром истории».

Компания сообщила, что причиной исков стали Instagram и WhatsApp, которыми владеет Facebook. Обе сделки, как говорится в пресс-релизе корпорации, оценивали антимонопольные регуляторы.

Представители ФТК проанализировали сделку о покупке Instagram и одобрили ее. Европейская комиссия оценила покупку WhatsApp и не нашла никаких рисков для конкуренции на рынке. По мнению компании, тогда регуляторы корректно сделали свою работу.

«Сегодня, годы спустя, кажется, не обращая внимания на установившиеся правовые нормы или последствия для инноваций и инвестиций, агентство (ФТК — прим. мед.) заявляет, что совершило ошибку и хочет все изменить. Помимо того, что это пересмотр истории, это просто неправильная работа антимонопольного законодательства», — сказано в заявлении Facebook.

Компания отметила, что в исках просматривается ошибочный и недальновидный подход к конкуренции. В них говорится, что если организация не похожа на Facebook, то она не может конкурировать с этой соцсетью. Однако в корпорации подчеркнули, что сейчас у людей очень широкий выбор, но многие остаются с Facebook. Это происходит «не потому, что[пользователи] вынуждены, а потому, что мы делаем их жизнь лучше».

По оценке корпорации, иски могут навредить процессу рассмотрения слияний [компаний] правительством США. Теперь организации будут сомневаться в том, могут ли они действительно полагаться на итоги правовой процедуры.

В ФТК заявили, что выдвинули обвинения в отношении Facebook после «продолжительного расследования». Комиссия считает, что покупкой Instagram и WhatsApp компания хотела «нейтрализовать угрозы своей монополии».