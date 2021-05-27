Facebook перестал удалять посты о лабораторном происхождении коронавируса

Администрация социальной сети Facebook не планирует больше удалять публикации, в которых выдвигаются предположения о лабораторном происхождении коронавируса. В компании заявили, что продолжат обновлять информационную политику в зависимости от появления новых данных расследования.

Отмена запрета вновь заставляет говорить о происхождении пандемии после сообщения Wall Street Journal о том, что три исследователя из Уханьского института вирусологии были госпитализированы в ноябре 2019 года с симптомами COVID-19. О решении Facebook сообщил портал Axios со ссылкой на заявление компании.

«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждение, что SARS-CoV-2 является искусственным из наших приложений», — сказал представитель Facebook.

Он добавил. что компания продолжит работать с экспертами в области здравоохранения и обновлять свою информационную политику по мере появления новых фактов о происхождении вируса.

Накануне президент США Джо Байден попросил разведывательное сообщество США активизировать усилия по расследованию происхождения коронавируса и представить отчет в течение 90 дней, который «мог бы приблизить к окончательному выводу».