facebook_pixel
    20 августа 2021, 13:16

    Facebook отключил ряд функций для аккаунтов из Афганистана для защиты людей

    Анатолий Минкин

    Пользователи Facebook из Афганистана могут закрыть свой аккаунт для посторонних лиц в один клик. Не входящие в список друзей не смогут скачивать их фотографии и видеть посты. Об этом сообщил глава отдела политики кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.

    Facebook отключил ряд функций для аккаунтов из Афганистана для защиты людей

    Он пояснил, что на такой шаг Facebook пошел для безопасности афганских пользователей.

    «Многие из нас в Facebook наблюдали за трагическими событиями, разворачивающимися в Афганистане. Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования», — говорится в сообщении.

    Глейхер подчеркнул, что всем, у кого есть друзья в Афганистане, стоит ограничить доступ к своему аккаунту ради их защиты. Он опубликовал несколько инструкций для по защите данных профиля в Facebook для простых людей и работающих в исламской республике журналистов. Отдельные инструкции по ограничению доступа посторонних появились в Instagram в виде всплывающих окон.

    Газета The New York Times сообщила, что участники террористического движения «Талибан»* после захвата власти в Афганистане начали разыскивать граждан страны, сотрудничавших с военными США и НАТО. Группировка проверяет адреса местных жителей и угрожает семьям тех, кто успел скрыться.

    Талибы* объявили о полном контроле над Афганистаном 15 августа и пообещали создать на территории страны Исламский Эмират Афганистан с правительством, где будут представлены все силы страны. Активизация террористов началась после начала вывода военных США с территории республики.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.