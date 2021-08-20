Facebook отключил ряд функций для аккаунтов из Афганистана для защиты людей

Пользователи Facebook из Афганистана могут закрыть свой аккаунт для посторонних лиц в один клик. Не входящие в список друзей не смогут скачивать их фотографии и видеть посты. Об этом сообщил глава отдела политики кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.

Он пояснил, что на такой шаг Facebook пошел для безопасности афганских пользователей.

«Многие из нас в Facebook наблюдали за трагическими событиями, разворачивающимися в Афганистане. Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования», — говорится в сообщении.

Глейхер подчеркнул, что всем, у кого есть друзья в Афганистане, стоит ограничить доступ к своему аккаунту ради их защиты. Он опубликовал несколько инструкций для по защите данных профиля в Facebook для простых людей и работающих в исламской республике журналистов. Отдельные инструкции по ограничению доступа посторонних появились в Instagram в виде всплывающих окон.

Газета The New York Times сообщила, что участники террористического движения «Талибан»* после захвата власти в Афганистане начали разыскивать граждан страны, сотрудничавших с военными США и НАТО. Группировка проверяет адреса местных жителей и угрожает семьям тех, кто успел скрыться.

Талибы* объявили о полном контроле над Афганистаном 15 августа и пообещали создать на территории страны Исламский Эмират Афганистан с правительством, где будут представлены все силы страны. Активизация террористов началась после начала вывода военных США с территории республики.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.