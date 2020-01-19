Facebook оскорбил Си Цзиньпина неправильным переводом

По данным агентства, Facebook сделал машинный перевод с бирманского языка на английский так, что имя Си Цзиньпина превратилось в Mr. Shithole. В буквальном переводе это означает «мистер Вонючая дыра».

История стала известна во время официального визита председателя КНР в Мьянме.

В Facebook извинились за инцидент и пообещали, что разберутся в произошедшем, установив причины. В компании заявили, что сейчас алгоритм перевода с бирманского на английский язык исправлен и работает корректно.

Китай является крупнейшим источником доходов Facebook после США. В компании работают над формированием новой группы специалистов, которые будут развивать рекламный бизнес, направленный на граждан КНР. Раньше в этой соцсети наблюдались многочисленные проблемы, связанные с переводом с бирманского языка на английский. Ошибок и «странных результатов» было настолько много, что в 2018 году функцию временно убрали.