    19 января 2020, 00:53

    Facebook оскорбил Си Цзиньпина неправильным переводом

    Светлана Степанова

    В официальном аккаунте Госсекретаря КНР Мьянмы Аун Сан Су Чжи появилось заявление с описанием ошибки социальной сети Facebook. Алгоритмы некорректно перевели имя председателя страны Си Цзиньпина и этим оскорбили его. Подробности опубликовало агентство Reuters.
    Facebook оскорбил Си Цзиньпина неправильным переводом

    По данным агентства, Facebook сделал машинный перевод с бирманского языка на английский так, что имя Си Цзиньпина превратилось в Mr. Shithole. В буквальном переводе это означает «мистер Вонючая дыра».

    История стала известна во время официального визита председателя КНР в Мьянме.

    В Facebook извинились за инцидент и пообещали, что разберутся в произошедшем, установив причины. В компании заявили, что сейчас алгоритм перевода с бирманского на английский язык исправлен и работает корректно.

    Китай является крупнейшим источником доходов Facebook после США. В компании работают над формированием новой группы специалистов, которые будут развивать рекламный бизнес, направленный на граждан КНР. Раньше в этой соцсети наблюдались многочисленные проблемы, связанные с переводом с бирманского языка на английский. Ошибок и «странных результатов» было настолько много, что в 2018 году функцию временно убрали.