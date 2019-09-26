Facebook опоздал. Цукерберг признал недостатки защиты личных данных пользователей

«Расколол душу» и не поплатится. «Проект Волан-де-Морт» не уничтожит Facebook Подробнее

«В последние годы Facebook и другие крупные интернет-компании оказались в центре различных социальных проблем. С некоторыми из необходимых ответных мер мы запоздали», — произнес Марк Цукерберг.

Он уточнил, что руководство Facebook уже сделало определенные выводы, когда боролось с фейковыми новостями, угрожающими демократии. Да, была серьезная проблема сохранения конфиденциальности, и соцсеть менялась в зависимости от новых реалий. Цукерберг сообщил, что когда компания сталкивается с чем-то общественно значимым, требуется время, чтобы решить возникшую проблему. Он назвал это принципиально иным подходом, сравнив с политикой Facebook пятилетней давности.

В Соединенных Штатах проблеме сбора и хранения персональных данных пользователей компаниями, работающими в Сети, уделяется особое внимание. И не последнюю роль в этом сыграл скандал, разгоревшийся из-за утечки в Facebook в марте 2018 года. Британская компания Cambridge Analytica намеревалась разработать алгоритм анализа политических симпатий избирателей на основе личных сведений нескольких десятков миллионов пользователей социальной сети Facebook. Материал об этом вышел в газете New York Times.

Марк Цукерберг уже дважды выступал в Конгрессе США и заверил правительство своей страны в том, что соцсети будут максимально бережно обращаться с личными данными пользователей.