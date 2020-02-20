Facebook обвинили в уклонении от уплаты налогов

Ведомство заявило, что в 2010 году социальная сеть уклонилась от уплаты налогов при помощи ирландской дочерней компании. По данным налогового управления, Facebook искусственно занижала стоимость проданной интеллектуальной собственности. Сумму сделки оценили в 6,5 миллиардов долларов. Также отмечается, что налог на прибыль в Ирландии ниже, чем в Соединенных Штатах: 12,5% вместо 35%.

Иск против компании направили в суд Сан-Франциско.

Компания прокомментировала претензии налогового ведомства. Руководство соцсети заявило, что это была вынужденная мера из-за выхода на международные финансовые биржи и связанных с этим рисков.