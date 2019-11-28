Facebook обвинили в торговле украденными артефактами

Историк добавил, что количество сообществ в Facebook, занимающихся нелегальной торговлей древностями, только увеличивается, поскольку соцсеть помогла торговцам значительно расширить масштаб деятельности.

При этом специалист заявил, что удалять такие группы тоже нельзя, так как это может привести к невозможности отследить незарегистрированные предметы старины.

«Эти предметы не были украдены из музеев, а были буквально подняты с земли. Поэтому единственное доказательство их существования — это фото, опубликованные в Facebook», — объяснил эксперт.

Так же он заявил, что если социальная сеть будет сотрудничать с правоохранительными органами и учеными, то подобную практику можно будет остановить.

Сейчас ведется активная работа по выявлению украденных предметов в предложениях на Facebook и по установлению пользователей, которые продают эти артефакты.