Facebook обвинили в «торговле гневом»
«Это как табак, ничем не отличается от опиатов. Мы знаем, что гнев вызывает привыкание, мы знаем, что этим можно привлечь людей и внимание к себе. Но неужели каждый раз из этого надо извлекать выгоду?» — приводит слова Хоффман телеканал CNBC.
Она задалась вопросом, чем продиктована такая политика Facebook — невежеством или чем-то более темным.
Facebook начали критиковать, после того как платформа отказалась удалять пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможном применении силы для подавления бунтов, которые сейчас захлестнули страну.
Ранее американские ученые, чьи исследования финансирует благотворительный фонд Марка Цукерберга и его жены, обратились к главе Facebook с просьбой ужесточить контроль за разжиганием розни и призывами к насилию на платформе. Причиной обращения стали посты Трампа, в которых он назвал протестующих против расовой дискриминации бандитами и заявил, что «когда начинаются грабежи, начинается стрельба».