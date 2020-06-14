Facebook обвинили в «торговле гневом»

Бывшая правая рука Стива Джобса Джоанна Хоффман заявила, что Facebook «торгует гневом», и сравнила это с торговлей наркотиками. Она призналась в уважении к компании, но подчеркнула, что политика Facebook в некоторых аспектах «разрушают саму суть демократии и человеческих отношений».

«Это как табак, ничем не отличается от опиатов. Мы знаем, что гнев вызывает привыкание, мы знаем, что этим можно привлечь людей и внимание к себе. Но неужели каждый раз из этого надо извлекать выгоду?» — приводит слова Хоффман телеканал CNBC.

Она задалась вопросом, чем продиктована такая политика Facebook — невежеством или чем-то более темным.

Facebook начали критиковать, после того как платформа отказалась удалять пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможном применении силы для подавления бунтов, которые сейчас захлестнули страну.

Ранее американские ученые, чьи исследования финансирует благотворительный фонд Марка Цукерберга и его жены, обратились к главе Facebook с просьбой ужесточить контроль за разжиганием розни и призывами к насилию на платформе. Причиной обращения стали посты Трампа, в которых он назвал протестующих против расовой дискриминации бандитами и заявил, что «когда начинаются грабежи, начинается стрельба».