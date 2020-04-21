    21 апреля 2020, 12:12

    Facebook начнет удалять посты с призывом выходить на митинги

    Анастасия Кременчугская

    Компания Facebook сообщила, что планирует удалять все посты, которые призывают нарушать режим самоизоляции и социальную дистанцию. Об этом написал сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.

    «Мы не будем удалять сообщение о митинге или ином собрании только в том случае, если его проведение на нарушает ни одно из ограничений, установленных органами власти в связи с COVID-19», — сообщил представитель компании.

    Facebook решил пойти на такие меры после консультаций с должностными лицами штатов Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвании и Висконсина.

    Однако это решение вызвало волну негатива со стороны консервативных политиков. Дональд Трамп, президент США, также высказался на эту тему.

    «Почему Facebook считает, что имеет право ограничивать свободу слова граждан США?» — заявил американский лидер.