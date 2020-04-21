Facebook начнет удалять посты с призывом выходить на митинги

«Мы не будем удалять сообщение о митинге или ином собрании только в том случае, если его проведение на нарушает ни одно из ограничений, установленных органами власти в связи с COVID-19», — сообщил представитель компании.

Facebook решил пойти на такие меры после консультаций с должностными лицами штатов Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвании и Висконсина.

Однако это решение вызвало волну негатива со стороны консервативных политиков. Дональд Трамп, президент США, также высказался на эту тему.

«Почему Facebook считает, что имеет право ограничивать свободу слова граждан США?» — заявил американский лидер.