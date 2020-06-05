Facebook начал маркировать российские СМИ специальным значком. Это нормально?

Facebook начал маркировать специальной пометкой СМИ, которые находятся под контролем властей. Такие «значки» собираются присвоить изданиям Sputnik и Russia Today. По словам топ-эксперта Института развития интернета Андрея Яблонских, ничего страшного в этом нет.

«Это нормально, что СМИ, которые имеют государственный капитал, будут помечать неким маркером. Площадка Facebook более лояльна, нежели, к примеру Twitter — особенно если вспомнить ситуацию с постами в Twitter президента США, когда его посты удаляли», — рассказал «360" специалист.

Он напомнил, что такая политика у Facebook не только по отношению к российским СМИ, но и ко всем в мире. Яблонских предположил, что в будущем маркировка может коснуться всей прессы — без разницы, принадлежит она государственным структурам или существует за счет рекламы.

Ранее сообщалось, что Facebook с 4 июня начнет отмечать страницы медиакорпораций, которые контролирует власть, специальным значком. Это будет сделано для того, чтобы пользователи знали, что на новости от этих компаний может влиять государство. При этом, по словам главы отдела политики кибербезопасности, американские СМИ эта мера не затронет.