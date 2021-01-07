Facebook на 24 часа заморозил аккаунт Трампа

Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа. Срок блокировки страницы — 24 часа.

«Мы оценили два нарушения нашей политики в отношении страницы президента Трампа. Результатом будет 24-часовая блокировка функций», — говорится в сообщении компании, которое приводит NBC.

В Facebook также добавили, что у Трампа в период «заморозки» аккаунта не будет возможности оставлять записи на платформе.

Некоторое время назад Twitter также заблокировал аккаунт Трампа. Блокировка страницы главы США в Тwittеr продлиться только 12 часов, однако если Трамп не удалит три своих твита, нарушающие правила социальной сети, то его аккаунт будет заблокирован навсегда.

Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Через некоторое время разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса. В итоге протестующие сорвали утверждение итогов выборов. В здании началась стрельба. Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом.