Facebook и YouTube скрыли имя инициатора импичмента Трампа

Имя информатора, который донес на Трампа нечто такое страшное, из-а чего началась процедура импичмента, до сих пор не разглашается. Всякий раз находятся новые объяснения — почему его фамилия и имя держат в секрете. Одной из причин называют закон США, согласно которому информаторов следует защищать.

В Facebook между тем пояснили, что упоминания имени информатора нарушают правила, запрещающие публикации, позволяющие идентифицировать любого «свидетеля, информатора и активиста». Если это имя опубликуют СМИ или назовут в ходе дебатов, то есть назовут публично, тогда и соцсеть пересмотрит свою политику.

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В свою очередь представитель YouTube заявил, что с площадки удаляют имя информатора из «фактического содержания», описания, а также названия ролика.

Журналисты раскопали, что при желании имя информатора можно найти в Twitter. Там такие публикации не удаляют.

Как ранее сообщала The New York Times, осведомитель работает в ЦРУ. На некоторое время переводили на работу в Белый дом. Теперь он вернулся к постоянному месту работы.