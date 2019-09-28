  • Facebook и WhatsApp обяжут передавать личные сообщения по запросу британской полиции

    28 сентября 2019, 21:38

    Кирилл Фролов

    Американские соцсети, включая Facebook и WhatsApp, обяжут передавать зашифрованные сообщения своих пользователей по запросу британской полиции. Это следует из соглашения между Вашингтоном и Лондоном, которое планируют заключить в октябре, сообщил источник Bloomberg.
    Facebook и WhatsApp обяжут передавать личные сообщения по запросу британской полиции

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    По его данным, соглашение обяжет соцсети передавать информацию за океан, чтобы оказать помощь в расследовании особо тяжких преступлений, среди которых — терроризм и педофилия.

    Как будет работать механизм передачи сообщений пока неизвестно.

    Как отмечают пользователи Reddit, в WhatsApp применяется сквозное (или оконечное) шифрование, при котором ключи от переписки находятся на устройствах ее участников.

    «WhatsApp, по крайней мере в его нынешнем виде, не сохраняет даже зашифрованные сообщения, хранящиеся в его логах, и не имеет возможности их расшифровывать (опять же, насколько мы можем быть уверены)», — заявил пользователь DonDino1.

    Ранее глава британского МВД Прити Пател призвала мессенджеры и соцсети «обеспечить механизм, который позволил бы правоохранительным органам при наличии соответствующего ордера получить доступ к зашифрованным данным в читаемом формате».

    Речь идет о встраивании в продукты так называемых бэкдоров — алгоритмов, позволяющих компании получить несанкционированный доступ к пользовательским данным.