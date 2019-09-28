Facebook и WhatsApp обяжут передавать личные сообщения по запросу британской полиции

Роскомнадзор пообещал «борьбу снаряда и брони» в блокировке Telegram Подробнее

По его данным, соглашение обяжет соцсети передавать информацию за океан, чтобы оказать помощь в расследовании особо тяжких преступлений, среди которых — терроризм и педофилия.

Как будет работать механизм передачи сообщений пока неизвестно.

Как отмечают пользователи Reddit, в WhatsApp применяется сквозное (или оконечное) шифрование, при котором ключи от переписки находятся на устройствах ее участников.

«WhatsApp, по крайней мере в его нынешнем виде, не сохраняет даже зашифрованные сообщения, хранящиеся в его логах, и не имеет возможности их расшифровывать (опять же, насколько мы можем быть уверены)», — заявил пользователь DonDino1.

Ранее глава британского МВД Прити Пател призвала мессенджеры и соцсети «обеспечить механизм, который позволил бы правоохранительным органам при наличии соответствующего ордера получить доступ к зашифрованным данным в читаемом формате».

Речь идет о встраивании в продукты так называемых бэкдоров — алгоритмов, позволяющих компании получить несанкционированный доступ к пользовательским данным.