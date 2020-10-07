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    07 октября 2020, 01:53

    Facebook и Twitter удалили пост Трампа, сравнившего COVID-19 и грипп

    Анастасия Кукова

    Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, написавшего, что новая коронавирусная инфекция «гораздо менее смертоносная», чем грипп. Twitter оставил тот же пост на своей платформе, но скрыл его под уведомлением о публичных интересах и ограничил возможности публикации.
    Facebook и Twitter удалили пост Трампа, сравнившего COVID-19 и грипп

    Как стало известно изданию The Washington Post, пост Трампа был удален за нарушение политики в отношении дезинформации о коронавирусе.

    «Приближается сезон гриппа! Каждый год, иногда более 100 000 человек, несмотря на вакцину, умирают от гриппа. Собираемся ли мы закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, точно так же, как мы учимся жить с Covid, для большинства групп населения он гораздо менее опасен», — написал американский президент.

    После лечения от коронавируса Трамп 5 октября покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. В тот же день он написал в соцсетях: «Не бойтесь Covid. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни».

    Его заявление вызвало резкую критику в Сети, так как многие заподозрили президента в том, что он преуменьшает опасность вируса, убившего в США 209 тысяч человек.

    Ранее Twitter и Facebook уже вызывали недовольства главы государства, удаляя его посты за нарушения политики соцсетей. Но многие эксперты по-прежнему критикуют компании за то, что они не принимают более жестких мер, и говорят, что правила соблюдается не последовательно.

    Дональд Трамп покинул медицинский центр не завершив лечение от коронавируса полностью. Он вернулся в Белый дом и сфотографировался на балконе своей резиденции без маски.

    Новости SMI.FM