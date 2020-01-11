Facebook и Instagram начали удалять посты в поддержку Сулеймани

«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе в отношении КСИР (Корпус стражей исламской революции — прим. ред.) и его руководства», — говорится в заявлении. В ответ на такое решение, власти Ирана призвали к общенациональному иску против Facebook.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке перешла в критическую фазу после гибели Сулеймани 3 января во время ракетного удара по приказу президента США Дональда Трампа.

Белый дом обвинил высокопоставленного военного в атаке на американской посольство. Спустя пять дней, в ночь на 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил на убийство национального героя Ирана атакой на военные базы США в Ираке. Утром 8 января украинский пассажирский самолет упал сразу после вылета из Тегерана. Генштаб ВС Ирана признал, что самолет был сбит случайно из-за «человеческой ошибки». При крушении погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.