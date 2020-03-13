Facebook и Twitter на страже США. Соцсети удалили «вмешавшиеся» в выборы российские аккаунты

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Глава отдела безопасности Facebook Натаниэль Глэйхер заявил, что 12 марта удалили 49 учетных записей Facebook, 69 сообществ и 85 учетных записей Instagram. Все они якобы причастны к вмешательству в выборы США. Соответствующая информация есть на сайте компании.

По словам Глэйхера, удаленные страницы использовали граждане Ганы и Нигерии от имени людей, находящихся в России. С аккаунтов писали новости о США. Среди упомянутых тем — разжигание межрасовой розни.

Twitter, в свою очередь, удалил 71 аккаунт. «Нашим главным приоритетом является обеспечение безопасности людей. В сотрудничестве с правоохранительными органами, коллегами по отрасли, журналистами и экспертами-исследователями мы недавно приостановили работу небольшой сети учетных записей», — заявили в компании. Каждый из аккаунтов «пытался сеять раздор, вступая в диалоги по социальным вопросам, расовому вопросу и гражданским правам».

Все страницы также действовали из Ганы и Нигерии. В компании утверждают, что обладают доказательствами связи аккаунтов с Россией. Однако эти самые доказательства пользователи Сети пока не увидели. Это достаточно странно, считает политолог из США Эндрю Корыбко. По его мнению, вполне вероятно, что социальные сети удалили аккаунты абсолютно рандомно. Все это с целью выставить Москву в плохом свете.

Их методика не прозрачна. Они не опубликовали подробную информацию о том, с кем и как связывались. Действия Facebook и Twitter считаю излишними. Но та же Facebook — частная компания. Ее пользователи соглашаются с правилами сообщества в обмен на использование платформы бесплатно, поэтому эта соцсеть может делать, что хочет Эндрю Корыбко политолог.

В апреле прошлого года в США опубликовали полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Материал рассказывал о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно документу, Москва оказывала некоторое влияние на итоги голосования. Мюллер также пытался выяснить, была ли связь между Трампом и российскими властями. Доказать это ему не удалось.