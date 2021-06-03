Трампу восстановили аккаунты в Facebook и Instagram

Экс-президент США Дональд Трамп снова появился в социальных сетях Facebook и Instagram. Политику восстановили доступ к аккаунтам, который был ограничен после штурма Капитолия.

В Facebook последняя запись Трампа посвящена как раз событиям января 2021 года. В публикации он просил избегать насилия.

Источник фото: Facebook

Самый «свежий» пост политика в Instagram — о выборах и участии в них Трампа.

Доступ к Twitter Трампу не вернули. В феврале главный финансовый управляющий компании Нед Сигал заявил, что социальная сеть не позволит экс-президенту США пользоваться платформой даже при условии его возвращения в предвыборную гонку.

Позже Дональд Трамп назвал блокировку своих аккаунтов в Facebook, Twitter и Google «абсолютным позором для страны». Компании, по его словам, должны заплатить «политическую цену».