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    16 января 2021, 03:23

    Facebook и Instagram внезапно разблокировали аккаунты Трампа

    Анастасия Кукова

    В соцстеях Instagram и Facebook неожиданно были разблокированы ранее замороженные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Его профили сейчас полностью доступны.
    Facebook и Instagram внезапно разблокировали аккаунты Трампа

    Вслед за Twitter, Instagram и Facebook, которые заявили о бессрочной блокировке страниц Трампа о замораживании его аккаунтов объявили и другие менее известные соцсети, Snapchat и Twitch.

    Причиной стали опасения, что действующий президент может спровоцировать своими постами новый виток насилия со стороны своих сторонников, которые 6 января взяли штурмом Конгресс США.

    Глава Twitter Джек Дорси признавал, что в ситуации с блокировкой аккаунта Трампа гордиться нечем, так как она указывает на несостоятельность соцсети в плане налаживания здорового общения.