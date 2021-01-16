Facebook и Instagram внезапно разблокировали аккаунты Трампа

Вслед за Twitter, Instagram и Facebook, которые заявили о бессрочной блокировке страниц Трампа о замораживании его аккаунтов объявили и другие менее известные соцсети, Snapchat и Twitch.

Причиной стали опасения, что действующий президент может спровоцировать своими постами новый виток насилия со стороны своих сторонников, которые 6 января взяли штурмом Конгресс США.

Глава Twitter Джек Дорси признавал, что в ситуации с блокировкой аккаунта Трампа гордиться нечем, так как она указывает на несостоятельность соцсети в плане налаживания здорового общения.