Мир 19 января 2023, 04:40 Facebook и Instagram разрешат женщинам показывать соски на фото Unsplash

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Пользовательницам Facebook** и Instagram*** разрешат выкладывать фотографии с голыми сосками. Запрет на подобные снимки рекомендовал отменить наблюдательный совет компании Meta*. Активисты добивались этого почти 10 лет, отметило издание The Guardian.

Сейчас согласно правилам соцсетей, нельзя публиковать фотографии с обнаженными телами. В случае с женщинами модераторы смотрят на соски — если их отретушировали, то снимок не удаляют. При этом мужских сосков это правило не касается. В связи с этим активисты требовали, чтобы права женщин и мужчин уравняли.

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«Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — заявили в наблюдательном совете.

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Для принятия окончательного решения у Meta* есть два месяца. По предварительной информации, в американской компании уже поддержали инициативу. Как уточнило издание, к пересмотру правил привела блокировка постов трансгердерной пары. Снимки американцев сочли сексуализированным контентом и удалили.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.

***Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской и запрещенной в России.