Фабрику каннабиса нашли около дома принца Гарри и Меган Маркл

Гигантскую фабрику марихуаны обнаружили по соседству с домом принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии. Местные жители неоднократно жаловались на специфический запах с плантаций, сообщило издание Mirror.

Фабрика с 20 теплицами для выращивания марихуаны располагается менее чем в 10 минутах езды от особняка в Монтесито, где герцог и герцогиня Сассекские проживают вместе с двухлетним сыном Арчи и двухмесячной дочерью Лилибет.

60-летний местный житель Грегори Гандруда рассказал, что запах с фабрики настолько сильный, что однажды во время поездки на машине ему даже пришлось съехать на обочину, чтобы перевести дух. Он признался, что в тот момент потерял ход своих мыслей. Компания, которая владеет предприятием, после многочисленных жалоб пообещала установить новые «системы контроля запаха». Еще один сосед Сассексих, Ричард Минардс, сообщил, что фабрика открылась в 2016 году, когда в Калифорнии легализовали производство каннабиса.

Принц Гарри в одном из своих недавних интервью рассказал, что ему было 17 лет, когда его отец принц Чарльз поймал его на курении травки.