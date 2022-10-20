Американский истребитель F-35 разбился в штате Юта | 360°

Мир 20 октября 2022, 06:01 Американский истребитель F-35 разбился в штате Юта ВВС США: истребитель F-35 разбился в штате Юта Arturo Alvarez/ Unsplash

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Американский истребитель пятого поколения F-35 упал в штате Юта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ВВС США. Летчики вылетели с базы Хилл, находящейся рядом с городом Солт-Лейк-Сити.

«F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют», — говорится в заявлении ВВС США.

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Многофункциональный истребитель F-35 разрабатывался с 2006 года. Самолет начали эксплуатировать для учебных полетов с 2012 года. Лишь четыре года спустя он перешел на вооружение ВВС США.

Из-за многочисленных нарушений, связанных с целостностью корпуса самолета, Пентагон на время заморозил программу оснащения ВВС США F-35. Эксперты также критиковали создателей истребителя из-за проблем с электроникой воздушного средства. Несмотря на это, многие страны закупают F-35.