Эзотерик рассказал, есть ли у Джозефа Байдена двойник

Российский экстрасенс и эзотерик Алена Орлова рассказала, есть ли у президента США Джозефа Байдена двойник, и кто на самом деле руководит страной, написал сайт NEWS.ru.

«Я не могу сказать, что у Байдена есть двойник, это очень невыгодно для него самого, потому что он пожилой человек, который совершенно не выигрывает на фоне политиков других стран, с которыми он может вести диалог», — отметила специалист.

Как считает Орлова, Байден мог получить сильное психическое потрясение и физически сдать, но убрать его с политической арены сейчас не представлялось бы реальным. По мнению специалиста, лидер США может принять законы, которые позже признают ошибочными.

Экстрасенс не исключила, что в настоящий момент президентом США втайне управляет кабинет Барака Обамы. Указания могут отдаваться через пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.

Накануне бывший президент Америки Дональд Трамп прокомментировал падение главы государства Джо Байдена около самолета, которое произошло несколько дней назад. Он заявил, что не проиграл ему.