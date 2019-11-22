Ежегодное шоу Victoriaʼs Secret не покажут впервые за 25 лет

Ежегодный показ Victoriaʼs Secret Fashion Show отменен в 2019 году. Это подтвердил финансовый директор компании L Brands, которая владеет Victoriaʼs Secret, Стюарт Бургдорфер.

По словам финдиректора, L Brands задумал изменить позиционирование Victoriaʼs Secret. Конечно, ежегодное шоу, в котором ведущую роль играет нижнее белье, - это «выдающееся маркетинговое достижение», только оно никак не влияет на уровень продаж, отметил Бургдорфер.

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Шоу Victoriaʼs Secret Fashion Show проходило каждый год начиная с 1995 года. В 1998 году в шоу впервые приняли участие «ангелы» — известные модели, которые рекламировали белье Victoriaʼs Secret, надевая ангельские крылья на плечи.

Со временем шоу стали транслировать по телевидению, однажды собрав 12-миллионную аудиторию. Но 2018 год стал критическим: во время телетрансляции у экранов остались всего лишь три миллиона фанатов.

После такого фееричного провала в компании задумались о целесообразности затрат на ежегодные показы. А тут как раз и критиканы подоспели: мол, и белье у бренда слишком вызывающее, и толстушек на показы не берут, к тому же на подиуме нет ни одного трансгендера.

Отныне шоу закрыто. Не исключено, что показы будут возобновлены, но в каком формате и когда — официально не сообщается.