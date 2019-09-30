Ежедневная угроза: британский генерал заявил о кибервойне с Россией

Британия ежедневно находится в «состоянии войны». Обстановка в стране якобы накалена из-за кибератак, которые устраивают хакеры из России и других стран.

В современных реалиях границы между состояниями мира и войны стерлись, заявил начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер. Его слова процитировала газета Daily Telegraph.

«Я чувствую, что сейчас нахожусь на войне. Но это не та война, как бы мы ее определили раньше. Угроза, возникающая из-за конкуренции великих держав и борьбы идей с негосударственными структурами, существует ежедневно», — заметил Картер.

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Он добавил, что уровень исходящей от России угрозы за последние пять лет значительно вырос. Кроме того, Лондону стоит найти способ, который позволил бы ответить «спорной тактике и средствам», используемым противниками Британии.

«Характер войны изменяется… Нам стоит обратить внимание на то, какими станут будущие войны», — подчеркнул Ник Картер.

Великобритания обвинила российскую разведку в нескольких кибератаках еще в октябре 2018 года. Их целью якобы был подрыв демократии в западных странах. Хакеры, по мнению Лондона, вмешивались практически во все сферы деятельности.

В посольстве РФ в Британии заметили, что упомянутые кибератаки британцы используют как один из поводов для нагнетания антироссийских настроений. На самом деле эта проблема реально не существует.