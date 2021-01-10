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    10 января 2021, 23:02

    Exit Poll: Партия Nur Otan лидирует на выборах в парламент Казахстана

    Анатолий Минкин

    По данным Exit Poll, в Казахстане по итогам парламентских выборов лидирует партия Nur Otan, набрав почти 72% голосов избирателей. Об этом сообщило издание Liter со ссылкой на исследование центра «Общественное мнение».
    Exit Poll: Партия Nur Otan лидирует на выборах в парламент Казахстана

    В ходе проведенного опроса избирателей, которые уже проголосовали результаты оказались следующие:

    71,97% сказали, что проголосовали за партию Nur Otan,
    10,18% — за демократическую партию «Ак жол» («Светлый путь»),
    9,03% — за Народную партию Казахстана,
    5,75% — за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» («Село»),
    3,07% — за партию «Адал» («Честный»).

    Последние два политических объединения не проходят в парламент, так как набрали менее 7% голосов. Участие в Exit Poll приняли 24 тысячи избирателей.

    Это неокончательные данные. Итоги выборов Центральная избирательная комиссия Казахстана подведет в течение семи дней — до 17 января 2021 года.

    Как сообщило РИА «Новости», в офис партии Nur Otan приехал ее глава и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он поздравил однопартийцев с убедительной победой на прошедших выборах.

    «Результаты exit poll показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией», — сказал он.

    Граждане Казахстана сегодня выбирали депутатов нижней палаты парламента страны и местных представительных органов власти. Голосование завершилось в 21:00 (18:00 мск) по местному времени.