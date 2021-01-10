Exit Poll: Партия Nur Otan лидирует на выборах в парламент Казахстана

В ходе проведенного опроса избирателей, которые уже проголосовали результаты оказались следующие:

71,97% сказали, что проголосовали за партию Nur Otan,

10,18% — за демократическую партию «Ак жол» («Светлый путь»),

9,03% — за Народную партию Казахстана,

5,75% — за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» («Село»),

3,07% — за партию «Адал» («Честный»).



Последние два политических объединения не проходят в парламент, так как набрали менее 7% голосов. Участие в Exit Poll приняли 24 тысячи избирателей.

Это неокончательные данные. Итоги выборов Центральная избирательная комиссия Казахстана подведет в течение семи дней — до 17 января 2021 года.

Как сообщило РИА «Новости», в офис партии Nur Otan приехал ее глава и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он поздравил однопартийцев с убедительной победой на прошедших выборах.

«Результаты exit poll показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией», — сказал он.

Граждане Казахстана сегодня выбирали депутатов нижней палаты парламента страны и местных представительных органов власти. Голосование завершилось в 21:00 (18:00 мск) по местному времени.