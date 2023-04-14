14 апреля 2023, 20:32
Эвтаназию для безнадежно больных детей до 12 лет одобрили в Нидерландах
Правительство Нидерландов расширило право на эвтаназию для детей до 12 лет
В Нидерландах одобрили право на эвтаназию для детей до 12 лет неизлечимо больных и испытывающих невыносимые страдания. Раньше такой протокол распространялся на детей до года, уточнили в пресс-службе правительства страны.
По местному закону дети старше 12 лет могут сами принимать решение о добровольном уходе из жизни. Группу более младшего возраста он не охватывал. Если законодательные изменения оформят, протокол распространят и на нее.
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Парламентский комитет Канады в феврале решил, что подростки должны иметь право на эвтаназию. В программу «Умирания с медицинской помощью» (MAiD) захотели включить несовершеннолетних от 14 до 17 лет.
Канадские власти зафиксировали рекордное число прошений об эвтаназии. В течение прошлого года соответствующим законом воспользовались 10 064 жителя страны.
Нидерланды
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