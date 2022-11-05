Евстигнеева указала на связь ракетных запусков КНДР с военной активностью США | 360°

Мир 05 ноября 2022, 01:23 Евстигнеева указала на связь ракетных запусков КНДР с военной активностью США Зампостпреда при ООН Евстигнеева: ракетные пуски КНДР - следствие военной активности США РИА "Новости"

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Причина частых ракетных запусков КНДР может быть в непредусмотрительной военной активности США. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Ее слова привел ТАСС.

Евстигнеева отметила, что правительства США и Южной Кореи ведут переговоры о размещении на Корейском полуострове американского вооружения, в том числе ядерного. В связи с этим запуски ракет Северной Кореей не кажутся странными.

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Она добавила, что Штаты навязчиво придвигают свою доктрину безопасности в этой части мира, пытаясь разделить страны Азиатско-Тихоокеанского региона по принципу «кто не с нами, тот против нас».

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«Частью этой деятельности является формирование новых военных блоков, таких как объединение США, Великобритании и Австралии, что вызывает серьезные сомнения в добрых намерениях этих государств», — сказала политик.

Ранее такое же мнение высказал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь Он призвал американскую администрацию прекратить действия, которые ведут к эскалации на Корейском полуострове. По его словам, ракетные запуски Северной Кореи объясняются тем, что армии США и Южной Кореи возобновили маневры с участием сотни самолетов.