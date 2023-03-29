Мир 29 марта 2023, 14:15 Евстафьев оценил заявление посольства РФ в США о замалчивании информации, связанной с подрывами на СП

Читать 360tv в

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление посольства РФ в США, что Вашингтон хочет «спустить на тормозах информацию о вовлеченности американских спецслужб в организацию подрывов на Северных потоках».

По словам политолога, замалчивать такого рода информацию не получится.

Реклама

«Не получится. <…> Потому что слишком много игроков, заинтересованных в том, чтобы хотя бы какие-то элементы этой истории всплывали на поверхность», — сообщил в разговоре с журналистами Евстафьев.

Он считает, что многие политические силы хотели бы использовать эту историю в своих интересах.