Мир 07 августа 2023, 15:34 Еврозона столкнется с «мучительной расплатой» за проводимую экономическую политику Bloomberg: Еврозоне придется расплачиваться за проводимую экономическую политику Unsplash

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Еврозону ждет «мучительная расплата» за ужесточение кредитно-денежной и налоговой бюджетной политики сообщества. Об этом написало агентство Bloomberg, проведя собственное исследование.

«Рекордные повышения, которые ЕЦБ провел за последние 13 месяцев, похоже, пока не оказали большого влияния на экономику», — написало агентство.

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Повышение процентных ставок может сократить экономику еврозоны на 4% к середине 2024 года. Политика финансовых властей Евросоюза, направленная на борьбу с инфляцией из-за энергокризиса, приводит к возникновению «комбинации более высоких процентных ставок и сокращения госрасходов».

В результате может начаться сдерживание экономического роста, что повысит риски наступления крайне неприятной рецессии. Валютный союз при таком раскладе будет «загнан в тиски».

«Хозяева евро подготовили экономику к мучительной расплате», — передавало издание.

Антироссийские санкции оказались главным просчетом США и их союзников. России удалось справиться со всеми ограничениями успешно, экономику страны сломить не удалось. Чего нельзя сказать о других странах, которые оказались «пострадавшими» из-за американской политики.