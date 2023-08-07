07 августа 2023, 15:34
Еврозона столкнется с «мучительной расплатой» за проводимую экономическую политику
Bloomberg: Еврозоне придется расплачиваться за проводимую экономическую политику
Еврозону ждет «мучительная расплата» за ужесточение кредитно-денежной и налоговой бюджетной политики сообщества. Об этом написало агентство Bloomberg, проведя собственное исследование.
«Рекордные повышения, которые ЕЦБ провел за последние 13 месяцев, похоже, пока не оказали большого влияния на экономику», — написало агентство.
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Повышение процентных ставок может сократить экономику еврозоны на 4% к середине 2024 года. Политика финансовых властей Евросоюза, направленная на борьбу с инфляцией из-за энергокризиса, приводит к возникновению «комбинации более высоких процентных ставок и сокращения госрасходов».
В результате может начаться сдерживание экономического роста, что повысит риски наступления крайне неприятной рецессии. Валютный союз при таком раскладе будет «загнан в тиски».
«Хозяева евро подготовили экономику к мучительной расплате», — передавало издание.
Антироссийские санкции оказались главным просчетом США и их союзников. России удалось справиться со всеми ограничениями успешно, экономику страны сломить не удалось. Чего нельзя сказать о других странах, которые оказались «пострадавшими» из-за американской политики.
Евросоюз
Экономика
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