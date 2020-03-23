«Большинству африканских государств сейчас совершенно не до Евровидения. Там огромное количество проблем политического, социального, религиозного характера. К тому же, общая ситуация первого квартала 2020 года такова, что прогнозируется глобальный кризис. Если уж отработанный регламент Евровидения был отменен, как мы знаем, и футбольные, ну и вообще спортивные мероприятия, крупные фестивали, концерты, я думаю, нам в ближайшие полтора года будет точно не до чего. И уж африканцам тем более», — заметил эксперт.

По его словам, африканские конкурсы могут соперничать с Евровидением. В интернете пользователям доступно большее количество качественной музыки из Африки, но нужно правильно искать ее.

«В африканских странах очень много разнообразной музыки. Могу сказать совершенно точно, что специалисты, люди, которые интересуются этнической музыкой, прекрасно ориентируются в африканском контенте. В принципе, сейчас никаких проблем нет в том, чтоб познакомиться с этой музыкой при помощи интернета, социальных сетей и так далее», — уточнил Зданевич.

Он обратил внимание на то, что некоторые африканские исполнители завоевали интерес европейской публики и регулярно участвуют в мировых конкурсах. Тем не менее, проблемы с менеджментом мешают им развиваться.

«Те музыканты, представители культуры из числа африканских молодых ребят, которые попадались мне на профессиональном пути, те, кто ориентируется на европейский рынок, очень быстро входят в эту колею и участвуют потом в европейских фестивалях совершенно на равных правах вместе с остальными и вносят определенный колорит в проведение этих мероприятий. А на континенте всем и всюду не хватает менеджмента, причем на всех уровнях — начиная с элит и заканчивая локальной организацией мероприятий», — пояснил африканист.

Эксперт заявил, что «в Африке достаточно крупных международных фестивалей».

«Возьмите хотя бы на Занзибаре, ну вот, до кризиса, который сейчас случился, насколько мне помнится, каждый февраль проводится „Sauti Za Busara“ („Звуки мудрости“ — Прим.ред.), все участвуют, иногда даже соотечественники выезжают. Это, конечно же, не Евровидение по уровню, но все-таки вполне форматное мероприятие, и таких, я вас уверяю, не одно на континенте. Просто тут и расстояние играет роль, и вообще интерес масс», — добавил Зданевич.