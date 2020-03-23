Евровидение предложили перевести в онлайн. И это будет не конкурс

Евровидение могут из формата конкурса перевести в развлекательное мероприятие. Соревноваться между собой музыканты не будут, но аудиторию в нелегкие из-за коронавируса времена развлекут.

Возможность проведения Евровидения в онлайн-режиме сейчас обсуждают организаторы конкурса. Об этом Европейский вещательный союз рассказал в Twitter.

«Объединить и развлечь европейцев» предложат тем, кто прошел отбор на конкурс. Однако в соответствии с правилами песни, которые должны были исполнять на Евровидении, не допустят к соревнованиям в 2021 году.

Международный песенный конкурс Евровидение должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Из-за коронавируса мероприятие впервые за 65 лет отменили и перенесли на 2021 год.

На Евровидение от России готовились ехать Little Big с композицией Uno. Клип на эту песню собрал более 300 миллионов просмотров на YouTube меньше чем за неделю. Зрителям в том числе понравился танцор Дмитрий Красилов: «пухляш» в синем костюме покорил публику своими движениями.