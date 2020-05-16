«Евровидение 2020. Европа зажигает свет» заменит отмененный конкурс

Музыкальное шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет» будет транслироваться вместо отмененного музыкального международного конкурса в субботу. Мероприятие, в котором примут участие артисты из разных стран, покажут в 46 государствах.

В ожидании нового конкурса Евровидение, которое планируется в Роттердаме в следующему году, поклонники могут насладиться музыкальным шоу с любимыми исполнителями. В России его покажет «Первый канал», сообщило РИА «Новости».

«Шоу Europe Shine A Light, лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме», — отметили в пресс-службе телеканала.

Организаторы обещали зрителям много сюрпризов. Так на шоу выступят и фанаты конкурса, прозвучит песня Uno от российской группы Little Big в акустической версии, и многое другое.

Ранее группа Little Big заявила о том, что разочарована отменой «Евровидения», но готова поехать на конкурс в 2021 году.