Евростат заплатит 370 тысяч евро за исследования в Грузии, Молдавии и Украине

Статистическая служба Евросоюза опубликовала тендер на сбор и проверку данных в странах–кандидатах на вступление в ЕС и членах Европейской политики соседства (ЕПС). За исследования подрядчику заплатят 370 тысяч евро, сообщил RT.

Организации нужны сотни показателей о жизни кандидатов в ЕС, потенциальных кандидатов и участников ЕПС, начиная состоянием экономики и науки, заканчивая демографической ситуацией и транспортной системой. Евростат начал принимать заявки от тех, кто готов ежегодно собирать и проверять эти данные. За работу им заплатят 370 тысяч евро.

Согласно тендеру, в группу стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС вошли 10 государств, ЕПС-Восток — шесть, причем три из них, а именно Грузия, Молдавия и Украина, одновременно состоят и в первой группе. Еще 10 стран Северной Африки и Ближнего Востока включили в группу ЕПС-Юг.

Еврокомиссия ранее решила учредить в Черногории консультационный центр по вопросам политики и права. На эти цели она выделит 750 тысяч евро.