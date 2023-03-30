Мир 30 марта 2023, 13:50 Евростат выделит 7,5 миллиона евро для подготовки Турции и Западных Балканов к членству в ЕС

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Генеральный директорат Еврокомиссии Евростат выделит 7,5 миллиона евро для того, чтобы заняться созданием органов статистики на Западных Балканах и в Турции для последующей подготовки их к членству в ЕС. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.

Цель программы заключается в приведении нынешних методов и практик стран к соответствию статистическому законодательству и интеграции их в статистическую систему Евросоюза.

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«Цель контракта — подготовка органов официального статистического учета Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Турции к будущему членству в ЕС», — сказано в документе.

Программу рассчитана на срок в четыре года.

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