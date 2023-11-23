Мир 23 ноября 2023, 13:16 Евростат: Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в ЕС

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Индия впервые заняла второе место среди поставщиков нефтепродуктов в Европейский союз. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на данные Евростата.

С января по сентябрь текущего года ЕС нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза. За указанный период импорт составил 7,9 миллиона тон переработанного сырья.

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Первым крупнейшим экспортером на данный момент является Саудовская Аравия, добавило ИА НСН.