23 ноября 2023, 13:16
Евростат: Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в ЕС
Индия впервые заняла второе место среди поставщиков нефтепродуктов в Европейский союз. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на данные Евростата.
С января по сентябрь текущего года ЕС нарастил закупки индийских нефтепродуктов в 2,5 раза. За указанный период импорт составил 7,9 миллиона тон переработанного сырья.
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Первым крупнейшим экспортером на данный момент является Саудовская Аравия, добавило ИА НСН.
Индия
Евросоюз
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