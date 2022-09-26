Евросоюз отреагирует на события в Иране — Боррель | 360°

Мир 26 сентября 2022, 02:33 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз отреагирует на события в Иране — Боррель Глава евродипломатии Боррель: ЕС рассматривает разные варианты реакции на события в Иране РИА «Новости»

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Европейский союз изучает различные варианты реагирования на сложившуюся ситуацию в Иране, где смерть девушки в полицейском участке вызвала народные волнения и столкновения с правоохранителями. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова привело РИА «Новости».

«В преддверии Совета министров иностранных дел Европейский союз продолжит изучать все имеющиеся в его распоряжении варианты реагирования на гибель Махсы Амини, а также на то, как иранские силы безопасности ответили на последовавшие акции протеста», — сказано в письменном заявлении Борреля.

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В Евросоюзе полагают, что к жертвам среди митингующих привело «непропорциональное применение силы» полицейскими.

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В Иране в четверг произошли столкновения правоохранителей с уличными демонстрантами. Власти арестовали протестующих в Тегеране, Тебризе и ряде других городов страны. Протесты начались после похорон 22-летней Махсы Амини, которая умерла вскоре после задержания полицией.

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