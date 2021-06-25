Евросовет заявил о готовности к выборочному взаимодействию с Россией

Евросовет заявил, что готов выборочно взаимодействовать с Россией и в то же время вводить против РФ новые ограничительные меры. Заявление о развитии внешних связей было опубликовано на официальном сайте ЕС.

Документ приняли участники саммита ЕС в Брюсселе. По мнению Евросовета, полезными для сотрудничества с РФ станут области здравоохранения, защиты окружающей среды и решения проблем изменения климата.

Помимо этого, ЕС заинтересован в диалоге с Россией по международным темам: ситуации вокруг ядерной программы Ирана, обстановки в Сирии и Ливии.

«Европейский совет подчеркивает готовность ЕС к выборочному взаимодействию с Россией в тех сферах, которые представляют интерес для Евросоюза», — говорится в итоговом заявлении.

Перечень условий для взаимодействия с Россией поручили подготовить Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Вместе с тем Евросовет счел необходимым давать твердый и скоординированный ответ на любые «злонамеренные, незаконные и подрывные действия» России. Для таких ответов планируется использовать все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза. В частности, Евросовет предложил ЕК и Боррелю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции.