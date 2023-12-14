Мир 14 декабря 2023, 21:17 Евросовет решил начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз Мишель: Евросовет решил начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией Pixabay

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Главы государств и правительств на саммите в Брюсселе приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Об этом в социальной сети Х написал глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии», — написал Мишель.

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Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией 8 ноября, выставив этим странам ряд условий.

Ранее Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС к 2030-му году в случае выполнения всех условий. Украине, как и другим странам-кандидатам на присоединение, нужно бороться с коррупцией, проводить реформы и соблюдать юридические правила.

На саммите в Брюсселе статус страны-кандидата получила Грузия. Об этом глава Евросовета написал в соцсети Х.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объяснил стремление Украины в ЕС цитатой Степана Бандеры. Никто не имеет права остановить идею, время которой пришло, процитировал депутат.