Мир 29 ноября 2023, 12:21 Евросовет признал отсутствие согласия по началу переговоров с Украиной о членстве Глава Евросовета Мишель: в ЕС не согласовали переговоры с Украиной о членстве Zhao Dingzhe/XinHua/globallookpress

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В ЕС пока нет согласия по началу переговоров с Украиной о членстве в объединении, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его словам привело РИА «Новости».

Страны Евросоюза также не договорились о предоставлении украинским властям 50 миллиардов евро. По обоим вопросам неоднократно отрицательно высказывалась Венгрия.

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Ранее Шарль Мишель прибыл с рабочим в Киев. СМИ сообщали, что глава Евросовета поучаствовал в мероприятиях, посвященных 10-летию Евромайдана.

Французская журналистка Арлетт Шабо выразила мнение, что вступлению Украины в ЕС помешает приход крайне правых политиков к власти в Нидерландах и Словакии. По ее словам, переговоры о членстве Украины могут начаться в декабре, но «пейзаж становится более мрачным».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования ЕС, необходимые для запуска переговоров о вступлении страны в объединение, сообщил RT.