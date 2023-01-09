Мир 09 января 2023, 01:38 Евросоюзу указали на неизбежность переговоров по поставкам газа из России Депутат ЕП Мариани: ЕС начнет переговоры по поставкам газа из России в ближайшие месяцы РИА «Новости»

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Европейский союз в скором времени может инициировать переговоры по поставкам российского газа. Об этом депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сообщил изданию «Известия».

«Переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока столицы Европы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — сказал он.

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Депутат обратил внимание на «мягкую зиму» в Европе, благодаря которой население пока не столкнулась с массовыми перебоями в энергоснабжении. При этом Запад понимает, что избегать контактов с Россией долгое время не получится. Он также напомнил, что до февраля 2022 года ЕС на 25% зависел от России по энергопотреблению и на 40% по газу.

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«Эта ситуация напоминает нам о том, что РФ — наш сосед и что в долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой», — подытожил парламентарий.

Ранее издание Bloomberg спрогнозировало, что скоро Россия снова будет главным поставщиком газа в Европу. ЕС придет к такому выводу, но к этому моменту США успеют переманить всю европейскую промышленность к себе.