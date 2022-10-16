Евросоюзу пригрозили прекращением поставок российского газа при введении потолка цен | 360°

Мир 16 октября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюзу пригрозили прекращением поставок российского газа при введении потолка цен Глава «Газпрома» Миллер: Россия прекратит поставки газа в ЕС при введении потолка цен РИА Новости

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Россия полностью прекратит поставки газа, если Евросоюз примет решение о введении ценового потолка на импорт энергоносителя. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Подписаны контракты, их условиями мы руководствуемся. Если будет подобное одностороннее нарушении условий контракта, то оно повлечет за собой прекращение поставок», — заявил он.

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В иностранных СМИ обсуждается, что Евросоюз в ближайшем девятом пакете антироссийских санкций введет потолок цены на отечественный газ. Таким образом, Россия не сможет реализовать сырье по цене выше предусмотренной.

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Ранее Миллер уже комментировал последствия для Европы в случае введения ограничений на стоимость российского газа. Он описал эту идею песней советского исполнителя Эдуарда Хиля — «Зима», приведя строчки «потолок ледяной, дверь скрипучая».

Глава «Газпрома» подчеркивал, что в случае введения потолка весь газовый рынок Европы окажется под серьезной угрозой, а без доступного сырья промышленности континента грозит деиндустриализация.

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