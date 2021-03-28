Евросоюз «остался в дураках» в борьбе с коронавирусом, и теперь ему придется идти на поклон к России за вакциной «Спутник V». Об этом сообщило норвежское издание Resett.

Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса, однако Евросоюз отнесся к этому без малейшего энтузиазма. Выходили критичные публикации, выказывались сомнения в эффективности, но при этом никто не брал во внимание, что Россия является одним из мировых лидеров по производству вакцин.

И сейчас некоторые страны ЕС уже рассчитывают на «Спутник V» как на спасение. Стратегия Брюсселя пошла не по плану. Вакцина Johnson & Johnson оказалась не такой эффективной, как ожидалось. Опасения вызывает и AstraZeneca, после прививки которой у многих пациентов появились тромбы.

Брюсселю вскоре придется идти на поклон к Москве с просьбами обеспечить поставки «Спутника V».

Немецкий журналист Матиас Брюггман ранее назвал три причины, по которым Евросоюз должен закупить российскую вакцину от коронавируса. Он назвал «Спутник V» большим политическим успехом Кремля.