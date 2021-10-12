Евросоюзу предсказали проигрыш Польше

В конфликте между Евросоюзом и Польшей по поводу верховенства права победит последняя. В этом уверен британский колумнист Мэтью Линн. Свое мнение он выразил в статье, опубликованной в The Telegraph.

Конституционный суд Польши уже вынес решение, в котором обозначил, что республика больше не подчиняется законодательству Европейского союза. При этом Европейский суд порицал действия польского правительства. Секретарь МИД Франции Клеман Бон назвал действия Польши атакой на Евросоюз и допустил, что скоро республика выйдет из объединения. Дипломат из Люксембурга Жан Ассельборн тоже высказался неодобрительно: дескать, Польша играет с огнем.

«После того, как польский Конституционный суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над своими собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет», — такой уверенностью поделился Мэтью Линн.

Автор материала предполагает, что Евросоюз не станет слишком активно перечить Польше и пытаться заставить ее играть по своим правилам, потому что последствия этого могут быть очень опасными.

«Единая валюта в состоянии хаоса, координация политики практически отсутствует. ЕС делает крупную ставку на финансирование Италии, надеясь, что эта самая слабая из ведущих экономик Европы наконец-то восстановится. У ЕС слабая оборона от усиливающейся России. Неужели ему на пользу драка с шестой экономикой блока? Вряд ли», — так рассудил Линн, оценив нынешнюю ситуацию в ЕС.

Он посчитал, что Польша в данной ситуации находится в позиции силы и ей нечего бояться.