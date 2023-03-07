Мир 07 марта 2023, 08:30 Евросоюзу предрекли возврат замороженных российских активов И.о. постпреда Логвинов: Евросоюзу придется вернуть России замороженные активы rawpixel

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Рано или поздно странам ЕС придется вернуть российские активы, которые находятся в Европе и оказались замороженными из-за санкций. Таким мнением в интервью РИА «Новости» поделился исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Какую бы форму для отъема российских активов они ни пытались изобрести, любая „воровская схема“ по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — добавил он.

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Также Логвинов добавил, что юридический отдел при Совете ЕС признал, что зарубежные российские государственные активы, попавшие под санкции, придется возвращать. По мнению и. о. постпреда, к возврату, возможно, добавят и проценты. Однако надбавку правительства ЕС добудут от обычных европейских налогоплательщиков.

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«Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются», — предположил Логвинов.

Он добавил, что даже в случае утери оказавшихся под санкциями госактивов эту недостачу Евросоюз будет вынужден компенсировать.