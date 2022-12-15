Мир 15 декабря 2022, 15:26 Евросоюзу предрекли усиление протестов из-за антироссийских санкций

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во время разговора с РИА «Новости» заявил, что Европу в скором времени захлестнут массовые протесты.

По его словам, они будут связаны с антироссийскими санкциями и начавшемся в Европе энергетическим кризисом.

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«Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете», — процитировала «Экономика сегодня» Штрахе.

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