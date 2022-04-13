Евросоюзу предрекли развал из-за радикальных санкций в отношении России

Экономист и директор института нового общества Василий Колташов заявил, что радикальные санкции европейские политиков, которые были применены в отношении России, могут развалить Евросоюз. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Эксперт уточнил, что цены в европейских странах и США продолжают стремительно расти.

«Отмена санкций будет, скорее всего, в Европе в форме развала Евросоюза. Санкции эти настолько радикальные, жесткие, безумные, что они держатся во многом на политических верхах Европейского Союза и политических верхах определенных стран. И если общественное недовольство там возрастет (а оно возрастет), и это приведет к смене правящих партий и коалиций», — сообщил Колташов.

В заключение он отметил, что все страны способны снять санкции с России, кроме США и Великобритании.