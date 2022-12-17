Мир 17 декабря 2022, 17:01 Евросоюзу предрекли экономическое падение из-за санкций против России Представитель МИД Захарова: новый пакет санкций ухудшит экономическую ситуацию ЕС РИА «Новости»

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Девятый пакет санкций против России, как и все предыдущие, усугубит социально-экономические проблемы Евросоюза. Об это заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, руководство ЕС не может признать бесполезность антироссийских ограничений, поэтому продолжает водить новые.

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«Из-за непродуманных шагов Брюсселя граждане Евросоюза уже столкнулись с энергодефицитом и беспрецедентной „санкционной инфляцией“», — считает Захарова.

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Также она отметила, что в Европе началась инфляция, а теперь ей грозит еще и деиндустриализация. Кроме того, санкции наносят вред странам Африки, Азии, Латинской Америки, полагает представитель МИД.

Захарова убеждена, что негативные последствия антироссийских санкций для ЕС будут только усугубляться. Сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США, заключила она.