Мир 15 февраля 2023, 15:20 Евросоюзу предрекли долгосрочный энергетический кризис из-за санкций против нефти из России «Жэньминь жибао»: ответ России на нефтяные санкции ЕС продлил энергетический кризис РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отказ России от сотрудничества с компаниями, которые присоединились к введенному потолку на российскую нефть и нефтепродукты, сделает энергетический кризис в Евросоюзе долгосрочным и приведет к серьезному падению экономики. На это указали в статье китайской газеты «Жэньминь Жибао».

Авторы напомнили, что Евросоюз ввел ограничения на поставки нефти из России морем, если стоимость одного барреля превышает 60 долларов. Также с 5 февраля начал действовать потолок на нефтепродукты: 45 долларов за баррель для мазута и 100 долларов за баррель для бензина, дизеля и керосина.

Реклама

В ответ на санкции Россия официально объявила о запрете торговли с компаниями и предпринимателями, которые в своих контрактах пропишут механизм ограничения цен.

Реклама

В прошлом году объем поставляемых в Европу российских нефтепродуктов составил 600 000 баррелей в сутки, что стало рекордом. Чтобы избавиться от многолетней зависимости от российского сырья, Евросоюзу придется пройти через серьезные муки.

Опрошенные изданием экономисты отметили, что отказ от российского сырья уже подстегнул инфляцию в странах Европы, которым нужны деньги, чтобы переформатировать свою энергосистему.

По данным Евростата, уровень годовой инфляции по итогам января составил 8,5%. При этом финансовый регулятор установил целевой показатель в 2%. Достичь этого уровня странам ЕС вряд ли удастся.

Россия, отказавшись поставлять нефть и нефтепродукты по предельным ценам, переориентировала свои поставки на Индию и Саудовскую Аравию. Продажи идут с дисконтом, но в объемах, сравнимых с ранними поставками в ЕС.